Pred zadnjimi tremi kvalifikacijskimi plovi Germani-Bertuzzi na 9. mestu

Italijanski reprezentantki Jana Germani in Giorgia Bertuzzi sta pred kratkim zaključili tretji tekmovalni dan. V Marseillu sta bili »azzurri« v treh regatah trikrat 17.; po devetih zaključenih regatah sta zdaj zdrknili na 9. mesto. Sprva sta bili sicer 10., a je sodniška komisija finski posadki dosodila diskvalifikacijo, da je italijanski dvojec pridobil mesto.

Do konca kvalifikacij so na vrsti še trije plovi. Jutri bodo jadralke v razredu 49er FX jadrale ob 12.15. Končna uvrstitev bo nato določala, kdo se bo boril v zadnji regati za kolajne (medal race).

Po devetih plovih vodita Nizozemki Odile van Aanholt in Anette Duetz, drugi sta Francozinji Sarah Steyaert in Charline Picon, tretji pa Švedinji Vilma Bobek in Rebecca Netzler.