Vsa prvenstva – minibasket, mladinska, članska, moška in ženska prvenstva pod okriljem deželnih košarkarskih zvez so zaradi širjenja pandemije prekinjena. Tako je v četrtek pozno zvečer na spletni strani državne košarkarske zveze FIP sporočil predsednik Giovanni Petrucci.

Kar pomeni, da so vse članske in mladinske ekipe slovenskih klubov predčasno zaključile sezono 2019/20. To velja tudi za Jadran Motomarine, ki igra na najvišji ravni (C-liga gold) in nastopa pod okriljem deželne zveze Veneta.