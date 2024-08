»Predvajati bomo morali bolj dinamično in nepredvidljivo igro«

Po dobrem tednu od začetka priprav na novo sezono in tik pred odhodom na tridnevne intenzivne priprave na Roglo smo se prvič, odkar je prevzel mesto glavnega trenerja Jadranove članske ekipe, pogovorili s trenerjem Nicholasom Bazzarinijem.

Kakšen je bil odziv fantov po koncu poletnega premora in kako ste se lotili prvih treningov?

Fantje so priprave na novo sezono začeli z veliko željo in navdušenjem. Najprej smo seveda začeli predvsem s telesno pripravo, za katero skrbijo kondicijski trenerji. V prvem tednu je tako bilo veliko teka. Smo pa tudi začeli postavljati taktične temelje za letošnjo sezono, torej igre v napadu, pravila v obrambi in vse, kar sodi zraven.

Kakšno je vzdušje v ekipi in kako so se vključili novi igralci?

Vzdušje je res prijetno, prežeto je s pozitivno energijo. Vsi so zelo zagnani in motivirani, novi igralci so se takoj dobro ujeli z ostalimi. Pričakoval sem nekoliko težji začetek, že od prvega dne pa sem občutil med fanti pozitivne vibracije. To me seveda zelo veseli.

Čemu se boste pred začetkom prvenstva najbolj posvetili?

Veliko se bomo posvetili tehnični plati igre, v katero pa bomo skušali dodati več dinamičnosti, intenzivnosti in teka. Torej vse to, kar zahteva igra v meddeželni B-ligi.

Katere pa so glavne stvari, ki jih morate izboljšati v primerjavi z lansko sezono?

V igri bomo morali biti bolj nepredvidljivi in čim bolj učinkovito brati igro, torej najti prave rešitve v čim krajšem času. Žoga bo morala krožiti in vsak bo moral dati svoj doprinos.

Lahko pričakujemo kakšno novost v Jadranovi igri?

Zamenjali smo igre v napadu, vse to s ciljem, da bomo lahko predvajali bolj dinamično košarko in imeli več opcij v napadalni polovici igrišča.

V meddeželni B-ligi je pred vami nova dolga in zahtevna sezona. Kateri so glavni cilji?

Minimalni cilj je obstanek. To je najvažnejša stvar tako za klub kot za nas same. Seveda pa se nočemo zadovoljiti. Kot sem že povedal, sem ambiciozen človek, igralci prav tako, zato želimo doseči kaj več. V ekipi smo vsi na isti valovni dolžini, zato verjamem, da se lahko v primerjavi z lansko sezono povzpnemo po lestvici navzgor.

Kaj pričakujete od svojih košarkarjev na igrišču?

Že na prvih treningih smo v igro vnesli veliko intenzivnosti in agresivnosti. Čim prej se moramo navaditi na bolj fizično igro, ki jo predvaja marsikatera ekipa v tej ligi in je mi nismo ravno vajeni. To pomeni, da morajo fantje po osebni napaki pri metu skušati zadeti koš in ne jamrati s sodnikom nad grobo igro nasprotnikov.