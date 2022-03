Premočno zmagal tudi Tadej Pogačar

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v šesti, kraljevski etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja povsem ugnal konkurenco. Napadel je v zaključku 215 kilometrov dolge etape s ciljem v Carpegni in si priboril minuto in tri sekunde prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom in Špancem Mikelom Lando. Slediti mu ni uspel nihče. V skupnem seštevku ima Pogačar minuto in 52 sekund prednosti pred Vingegaardom. Jutri je na sporedu še zadnja etapa, ki se bo zaključila v kraju San Benedetto del Tronto.