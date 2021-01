»Premostili smo težave, nadaljevati moramo po tej poti«

Tržaški Allianz bo jutri ob 15. uri v Cremoni igral prvo tekmo povratnega dela košarkarske A-lige. Prejšnjo nedeljo so Cavaliero in soigralci v gosteh premagali Fortitudo in se veselili uvrstitve v zaključni del (final eight) pokalnega tekmovanja. Dosežek je presenetil tudi trenerja Eugenia Dalmassona, ki je že osredotočen na drugo polovico sezone.

Začenja se povratni del prvenstva. Zasedate sedmo mesto, nadoknaditi pa morate še tekmo proti Vareseju. Kakšen je obračun prvega dela sezone?

Do zdaj je bila res zapletena in nenavadna sezona. Zaradi koronavirusa smo mirovali skoraj 50 dni, nato pa smo odigrali osem tekem v dvajsetih dneh. Po vseh težavah smo v zadnjem obdobju vendarle ujeli določeno kontinuiteto. Zdaj moramo to nadgraditi tudi z delom na treningih, da bomo lahko odigrali dobro drugi del sezone.

V Bologni ste dosegli še tretjo zaporedno zmago. Že v nedeljo pa vas čaka zahtevna preizkušnja v Cremoni.

Z zmago proti Fortitudu smo prišli do nenadejanega uspeha, uvrstitve v final eight. Prvi del prvenstva lahko torej ocenimo pozitivno. Nadaljevati moramo po tej poti. V nedeljo nas čaka tekma proti ekipi, ki je v prvem delu presenetila. Naš cilj je, da nadaljujemo z dobro igro in posledično dosežemo kontinuiteto rezultatov.

Je bila uvrstitev v final eight povsem nepričakovana ali ste na to vendarle ciljali že pred začetkom sezone?

Okoliščine niso bile enostavne. Pred dvajsetimi dnevi smo bili zadnji na lestvici. Resda smo morali nadoknaditi še nekaj tekem, nikoli pa ne veš, kaj te čaka. Decembra smo igrali dve tekmi na teden, to je lahko nevarno za poškodbe in za velika nihanja v igri. Skratka, gre za nepričakovan uspeh, zmage pa so nam vlile veliko samozavesti. Sicer je prvenstvo sila izenačeno, vsako tekmo je treba odigrati zelo zbrano.