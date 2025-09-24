Prenovljeni Jadran konec tedna začenja prvenstvo

Sinoči je v centru za dobro počutje Avalon pri Briščikih potekala uradna predstavitev Jadranovih ekip za sezono 2025/26. Na svoj račun je prišlo tako člansko moštvo, ki bo v prenovljeni sestavi (tako na igrišču kot na klopi) še naprej nastopalo v zahtevni meddeželni B-ligi, kot ekipe Jadranovega mladinskega pogona. Tri ekipe mladih košarkarjev bodo nastopale v deželnih prvenstvih U15, U17 gold ter U19 gold.

Uvodni pozdrav je seveda podala predsednica AŠZ Jadran Alma Žnidarčič, ki je na članski ravni poudarila predvsem zahtevnost prvenstva, ki se bo začelo že ta konec tedna. Jadran bo tekmo uvodnega kroga meddeželne B-lige odigral v nedeljo v Pordenonnu, prvi domači nastop pa ga čaka teden kasneje, in sicer v nedeljo, 5. oktobra, ko bo v športni dvorani na Čarboli gostoval goriški Dinamo.

Jadranova predsednica je dala dobrodošlico tudi vsem novim članom ekipe, med katerimi izstopa zlasti izkušeni in za to ligo zelo kakovostni hrvaški center Miše Diminić, ter mladim adutom. »Glavna novost letošnje ekipe pa je nedvomno trener Matija Jogan, ki nam ga je po dolgih letih končno uspelo privabiti v Jadranovo sredino,« je izpostavila Znidarčič in ponosno podčrtala dejstvo, da imajo v letošnji sezoni vse Jadranove ekipe slovensko govoreče trenerje.

Osrednji trenutek predstvitve je bil, ko je v ospredje stopila članska ekipa na čelu z novim trenerjem. »Zelo vesel in ponosen sem, da sem končno pri Jadranu. Svojo igralsko in nato trenersko pot sem začel pri Boru, od vedno pa sem bil navijač Jadrana. Pred nekaj desetletji je bilo to nekaj povsem normalnega, lepo bi bilo, da bi bilo spet tako,« je dejal Jogan. »Znotraj ekipe je navdušenja veliko, imamo dober kader, zavedamo pa se, da nas čaka zahtevno prvenstvo z močnimi nasprotniki in dolgimi gostovanji. Zato od vodstva in navijačev pričakujemo nekaj potrpljenja, rabimo še nekaj časa, da se uigramo in usvojimo nov, bolj dinamičen sistem igre. Pravi Jadran bomo videli čez nekaj časa,« je še dodal.