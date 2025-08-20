Prenovljeni Jadran začel priprave

Po poletnem premoru je Jadran zajadral v novo sezono, v kateri bo že tretjič zapored igral v meddeželni B-ligi. Ekipa je včerajšnje priprave začela precej spremenjena, v letošnji sezoni jo kot znano vodi tudi novi trener Matija Jogan. Po koncu lanske so se od Jadrana poslovili nosilci, ki so njegove barve branili dolga leta, in sicer kapetan Saša Malalan, Borut Ban, ki se je prelevil v team managerja in Carlo De Petris, ki se seli h Kontovelu v deželno divizijo 1. Pri Jadranu pa ostajajo novi kapetan Matija Batich, Iacopo Demarchi, Marko Milisavljević, Lucas Jakin, Nikolaj Persi in Giacomo Sabadin. Po poškodbi se vrača Ivan Gulič, iz Kontovela prihaja Jan Pro, znova bo na razpolago tudi Jernej Pregarc.

Jadranovo vodstvo je poskrbelo, da so ekipo okrepili. V svoje vrste so zvabili hrvaškega centra Mišeja Diminića (ki se bo sicer iz osebnih razlogov ekipi pridružil v ponedeljek), obetavnega Tržačana Gianluco Vecchieta in vsestranskega košarkarja Enrica Gobbata.

Konkurenčna ekipa

»Na papirju nam je uspelo sestaviti solidno ekipo, igrišče pa bo povedalo svoje,« je včeraj za Primorski dnevnik komentiral športni direktor Jadrana Boris Vitez. »S finančnimi sredstvi, s katerimi razpolaga Jadran, Ban in Vitez ne bi mogla sestaviti boljše ekipe. Imamo zelo dobro peterko in nadebudne mlade, ki izhajajo iz mladinskih vrst naših društev, za katere upamo, da bodo izpolnili naša pričakovanja,« je dejal trener Jogan.

Košarkarji združene ekipe bodo na Rouni trenirali do jutri, od petka do nedelje pa jih čakajo priprave na Rogli. V pripravljalnem obdobju imajo na programu sedem prijateljskih tekem, prvo že 29. avgusta proti Boru, nato pa bodo igrali na pripravljalnih turnirjih v Gorici in Tržiču.

»Nedvomno je letos veliko novosti. Zato bomo morali imeti nekaj potrpljenja, da se spoznamo in uigramo. Se nam pa ne mudi, saj nam tudi prvenstvo letos to dovoljuje,« je še dejal trener, ki računa na to, da bo »pravi« Jadran mogoče gledati od novembra in decembra.