Prepričljivi zmagi Juventine in Krasa

NOGOMET
ELITNA LIGA
Juventina – Chiarbola Ponziana 3:0 (3:0)
Strelci: 1. Zucchiatti, 18. Piscopo, 43. Cottiga (avt.)
Juventina: De Mattia, Loi, Cocetta, Bric, Samotti (Petejan), L. Piscopo, Zucchiatti (Del Fabro), Liut, Breganti, Hoti (Lidan), Pagliaro. Trener: Visintin.
Kras Repen – Pro Gorizia 3:1 (1:1)
Strelci: 24. Cesana (PG), 43. Rajčević, 53. in 86. Pitacco
Kras Repen: Bužan, Ferluga, Pacor (De Lutti), Catera, Rajčevič, Male, Perhavec (Šolaja), Krivičič, Pitacco, (Pertot) Perić (Janežič), Barišić. Trener: Rok Božič.
Rdeč karton: Barišić dvojni opomin.
PROMOCIJSKA LIGA
Sevegliano Fauglis – Sistiana Sesljan 1:1 (0:0)
Strelca: 50. Fiorenzo (SF), 58. Francioli
Sistiana Sesljan: Grubizza, Tomasetig (Crevatin), Benussi, Kerpan, Venutti, Almberger, Interlandi (Greco), Disnan, Carnese, Francioli, Pizzignacco (Crosato, Giorgi). Trener: Simone Motta.
2. AMATERSKA LIGA
Zarja – Mariano 5:0 (3:0)
Strelci: 8. Škabar, 30. Abatangelo, 45. avtogol, 55. Škabar, 68. Škabar
Zarja: Loschiavo, E. Ferluga, Bertocchi, Berisha (Calabrese), Škabar, Serafini, Bertolini, Carbone, Abatangelo (Križmančič), Corrente (Barzellatto), Cusmich. Trener: Loris Cherin.
3. AMATERSKA LIGA
Domio B – Vesna 3:3 (2:1)
Strelci za Vesno: 39. Stefanato, 86. Franzot, 90. K. Vidali
Vesna: E. Carli, Sosič (Legiša), G. Jurincich (Rebula), Čermelj, Frangini, Marchesan (Lizza), Košuta (Carro), Udovicich, Franzot, Stefanato, Zuppa (K. Vidali). Trener: F. Jurincich.
Mladost – Villesse 1:5 (0:3)
Strelec za Mladost: 64. Mohamed
Mladost: Peric, Nanut (Rossi), Komjanc, Manga, T. Lakovič (Burrafato), Verdelli, Ciaravolo (Sestili), Elrashidy (Trevisan), Nije (Mohamed), S. Lakovič, Vera. Trener: Mozetič.
Rdeč karton: Vera
Primorec – Bisiaca Romana B 3:2 (2:0)
Strelca za Primorec: 4. in 39. Savi, 49. Persico
Primorec: Leban, Furlan, Carli (Cassa) Persico, Gjuzi (Stocca Kralj), Succi (De Sio), Čufar, C. Pischianz, Ciffarelli, Savi (Čubej), Moscolin (Canziani). Trener: V. De Sio.
ISM – Primorje 1924 4:3
Strelci za Primorje: avtogol, Balbi, F. Kaurin 11-m
Primorje: Paulich, Miniussi, Durić, Bertagni, P. Kaurin, Di Gregorio, F. Kaurin, Petrucco, Saule, Alessio Verni, Celardi. Trener: Issich.