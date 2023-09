Preureditev razsvetljave na igrišču v Repnu županja spremlja v prvi osebi

Županja Občine Repentabor Tanja Kosmina je včeraj odreagirala na izjave predsednika NK Kras Repen Gorana Kocmana, ki je občinski upravi očital, da jih »sploh ne upošteva«. Do kratkega stika med športnim klubom in občinsko upravo je prišlo zaradi pokvarjene razsvetljave v repenskem športnem centru Darka Škabarja.

»Uprava Občine Repentabor je vzela na znanje izjave predsednika domačega nogometnega kluba in sporoča, da se je pristojni tehnični urad že pred meseci aktiviral za nabavo potrebnih nadomestnih delov za preureditev nove razsvetljave, katere še čakamo. Pristojni urad je stalno na vezi s poverjenim podjetjem, ampak žal, ni prišlo še do potrebne dobave. Občinska uprava vsekakor ne zanemarja nobene dejavnosti na teritoriju ne športne, ne kulturne, zato smo tudi po naših možnostih dali prispevke pred dvema letoma prav vsem tistim društvom ki delujejo na teritoriju. Dejstvo, da ne zanemarjamo športa je tudi to, da smo odbojkarskemu klubu Sloga, ki deluje v občinski telovadnici, uredili vadenje v telovadnici v pobratenem Logatcu in v soboto bo naša uprava navzoča na turnirji, k mu bomo sledili v Logatcu,» je Goranu Kocmanu odgovorila županja Tanja Kosmina in dodala: »Zadnji dve leti, med covidom, pa smo se kot uprava usmerili tudi v pomoč šibkejšim družinam za nabavo hrane in najnujnejših potrebščin, tako da za naše majhne razmere je bilo narejeno maksimalno, kar se je pač dalo. Vsekakor zadevo spremljam v prvi osebi in to sem tudi potrdila predsedniku Kocmanu po telefonu. Upam oziroma sem prepričana, da bo nogometna ekipa v kratkem igrala na domačem igrišču.«