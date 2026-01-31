VREME
Sobota, 31 januar 2026
Športna sobota

Športna sobota: Jadranovi košarkarji na gostovanje v Iseo

V ženski odbojkarski D-lige že ob 17.30 slovenski derbi med Zaletom in Sočo Lokanda Devetak ZKB

Spletno uredništvo |
FJK |
31. jan. 2026 | 11:40
    Športna sobota: Jadranovi košarkarji na gostovanje v Iseo
    Jadran je prejšnji teden v Gorici premagal Dinamo (MAREGA/TIBALDI)
KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

20.30 v Iseu: Iseo – Jadran

C-LIGA

17.30 v Spilimbergu: Vis Spilimbergo – Bor Radenska

DEŽELNA DIVIZIJA 1

20.00 v Gorici, Stella Matutina: Alba Cormons – Kontovel

DEŽELNA DIVIZIJA 2

18.00 v Nabrežini: Sokol Franco – Baloncesto Triestino

20.00 v Dolini: Breg SV Impianti – Oma Trieste

20.00 v Rudi: Perteole – Dom

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

20.30 v Čenti: Tarcento – Zalet ZKB

MOŠKA C-LIGA

19.00 v Fiume Venetu: Fiume Veneto – SloVolley ZKB

ŽENSKA D-LIGA

17.30 v Repnu: Zalet – Soča Lokanda Devetak ZKB

NAMIZNI TENIS

MOŠKA C1-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – San Marco Pordenone

MOŠKA C2-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – Azzurra Gorizia

MOŠKA D1-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – Isontino

TENIS

ZIMSKA LIGA, KATEGORIJA 4.3 (Ž)

15.00 na Padričah: Gaja Mlajše – TC Triestino B

