Športna sobota: Jadranovi košarkarji na gostovanje v Iseo

KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
20.30 v Iseu: Iseo – Jadran
C-LIGA
17.30 v Spilimbergu: Vis Spilimbergo – Bor Radenska
DEŽELNA DIVIZIJA 1
20.00 v Gorici, Stella Matutina: Alba Cormons – Kontovel
DEŽELNA DIVIZIJA 2
18.00 v Nabrežini: Sokol Franco – Baloncesto Triestino
20.00 v Dolini: Breg SV Impianti – Oma Trieste
20.00 v Rudi: Perteole – Dom
ODBOJKA
ŽENSKA C-LIGA
20.30 v Čenti: Tarcento – Zalet ZKB
MOŠKA C-LIGA
19.00 v Fiume Venetu: Fiume Veneto – SloVolley ZKB
ŽENSKA D-LIGA
17.30 v Repnu: Zalet – Soča Lokanda Devetak ZKB
NAMIZNI TENIS
MOŠKA C1-LIGA
16.00 v Zgoniku: Kras – San Marco Pordenone
MOŠKA C2-LIGA
16.00 v Zgoniku: Kras – Azzurra Gorizia
MOŠKA D1-LIGA
16.00 v Zgoniku: Kras – Isontino
TENIS
ZIMSKA LIGA, KATEGORIJA 4.3 (Ž)
15.00 na Padričah: Gaja Mlajše – TC Triestino B