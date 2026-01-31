Medvedka in mladič sta si privoščila prigrizek v snegu (video)

Med zimskim počitkom se medvedi velikokrat zbudijo in odpravijo na krajši sprehod ali na manjši prigrizek, ki ga poiščejo tudi pod snežno odejo, je zapisala Lovska družina Col pod videoposnetkom, ki ga je objavila na družbenih omrežjih. Njihova kamera je v okolici Cola nad Ajdovščino sredi zime posnela samico rjavega medveda z mladičem, ki sta se ponoči gibala po zasneženem gozdu. »Za razliko od nekaterih manjših živali, ki zimo v celoti prespijo, medved zapade le v zimski dremež. Njegovo telo ostane toplo in pripravljeno na takojšnjo reakcijo,« so dodali, pri čemer opozarjajo naj se tudi v zimskem času obiskovalci gozdov držijo uhojenih poti in živali ne motijo s povzročanjem hrupa.