Jutri na Trbižu 22. čezmejno posoško prvenstvo

Jutri bo na Trbižu potekalo 22. čezmejno posoško prvenstvo v alpskem smučanju in deskanju na snegu, na katerem bodo sodelovala smučarska društva iz širšega goriškega prostora. Veleslalomska preizkušnja na progi Priesnig D se bo predvidoma začela ob 9.30.

Organizatorji mednarodnega smučarskega in deskarskega promocijskega tekmovanja, ki že vrsto let povezuje Gorico in Novo Gorico sta Sci Club Due iz Ronk in Tržiča in Združenje slovenskih športnih društev v Italiji v sodelovanju z italijansko športno zvezo za osebe s posebnimi potrebami FISDIR in goriško jadralno ekipo Barraonda Sailing Team. Pokrovitelji letošnje izvedbe čezmejnega posoškega prvenstva pa so deželni odbor italijanskega olimpijskega komiteja (CONI FVG), občini Gorica in Nova Gorica, Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina ter celo Evropski parlament.

Dogajanje na Trbižu se je že začelo včeraj, kjer so bile na vrsti tekmi v veleslalomu in superveleslalomu ter tekme v smučarskem teku za državno prvenstvo FISDIR, danes pa bodo na sporedu še slalom in ostale preizkušnje v smučarskem teku. Niz dogodkov se bo zaključil v ponedeljek z mednarodno smučarsko tekmo v veleslalomu za Trofejo Visentini, ki bo prav tako namenjena duševno motenim osebam.