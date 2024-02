Preventiva v nogometu (video)

V naslednjih člankih se bomo posvetili nekaterim športnim panogam, ki so med nami najbolj priljubljene. Panoge bomo obravnavali z vidika preventive. Pogledali si bomo najprej, katere mišične skupine se med določeno športno aktivnostjo največkrat aktivirajo, in posledično, katere so tiste telesne strukture, ki so zaradi tega podvržene poškodbam. Na koncu bomo izbrali nekaj vaj za razvoj in ohranjanje specifične mišične moči. V nekaterih primerih bodo vaje podobne ali iste, saj se lahko pri različnih panogah vzdražijo popolnoma enake mišične skupine.

Prvi članek bomo posvetili nogometu, ne zaradi pomembnosti, ampak ker smo opazili, da se v tem športu večkrat posveča premalo pozornosti preventivi. Na začetku sezone je večina nogometašev zdravih in nepoškodovanih, po pripravah so že utrujeni, na pol sezone pa jih je pol poškodovanih. Zadevo smo si poskušali razlagati na več načinov in našli smo pravi odgovor. Učinkovita vadba je le tista, ki je redna. Po koncu sezone se večina nogometašev odloči za dvo- ali tromesečni oddih in popolnoma pozabi na pomen vzdrževanja mišične moči. Med premorom sami sebe prepričujejo, da je za vzdrževanje mišične moči dovolj plavati, teči ali hoditi v hribe. Z vidika ohranjanja in razvijanja mišične moči, ki je specifična za njihovo panogo, pa enostavno niso naredili ničesar koristnega. Po poletnem premoru ponavadi sledijo tako imenovane intenzivne dvotedenske priprave. Odlična priložnost, da se odpočito in nepripravljeno telo poškoduje.

Povrnimo se k preventivi in začnimo najprej pri pregledu značilnosti nogometne igre. Iz tega pa bomo kasneje izpeljali nekaj vaj za moč. Pri nogometu, če poenostavimo, tečemo, podajamo in brcamo. Med igro tudi skačemo, pristajamo, se hitro zaustavljamo in spreminjamo smer, padamo, preigravamo in še marsikaj. Vsi ti gibi močno obremenijo predvsem spodnje okončine, ki so najbolj podvržene poškodbam. Ena izmed najbolj pogostih poškodb je prav zvin gležnja. Sledijo poškodbe dvoglave mečne mišice, kolena, dvoglave stegenske mišice in primikalk kolka. Ne gre spregledati tudi poškodbe zgornjih okončin in glave. Te se zgodijo večinoma zaradi padcev in udarcev. Pri načrtovanju vadbenih programov nogometašev je torej smiselno upoštevati celo telo in vključiti, poleg vaj za moč, tudi nekatere situacijske vaje, ki bodo pripomogle k temu, da se nogometaš lažje izogne nevarni situaciji. Sliši se smešno, a je dejansko smiselno, da bi se igralce naučilo, kako pasti. Če spremljamo nogometne tekme na televiziji lahko opazimo, da so razne poškodbe, kljub vrhunski pripravi nogometašev, na dnevnem redu. V naših društvih je problem podoben ali pa celo hujši. Zaradi tega opozarjamo na pomembnost vključevanja vaj za moč v redne programe trenerjev. Nekaj takih vaj vam ponujamo na spletni strani Primorskega dnevnika.