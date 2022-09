Pri Jadranu pripravljeni na sezono in nove izzive

V centru za dobro počutje Avalon pri Briščikih so včeraj predstavili Jadranovo člansko ekipo, ki bo v sezoni 2022/23 nastopala v C-ligi gold, in mladinske ekipe projekta Jadran. Letošnja sezona bo predvsem na članski ravni v marsičem prelomna, saj bo prvenstvo potekalo z novo formulo. V sezoni 2023/24 je namreč predvidena korenita sprememba deželnih članskih lig. V letošnji C-ligi gold bo tako 16 nastopajočih ekip v prvem delu prvenstva razdeljena v dve skupini po osem. Jadran Monticolo&Foti bo igral v vzhodni skupini s še tremi ekipami iz Furlanije - Julijske krajine in štirimi iz Veneta. Sledila bo druga faza, v kateri se bodo v zlati skupini pomerile štiri najboljše ekip iz vsake skupine. Prvouvrščeno moštvo bo napredovalo v novo meddeželno ligo, še štiri mesta v novi ligi pa bo znanih po play-offu. Izpadov letos ne bo, tako da bodo lahko klubi, vključno z Jadranom, še večjo minutažo in pozornost namenili mladim.

Na sinočnjem večeru so poleg članske ekipe predstavili še mladinske postave Jadrana, in sicer ekipe U14 (trener Francesco Peric), U15 in U17 (Jure Krečič) ter U19 gold (Boban Popovič). Prav košarkarji ekipe U19 bodo redno vključeni v trenažni proces članske ekipe in si bodo skušali izboriti mesto v C-ligi gold. Na klopi članskega moštva, ki tudi letos cilja na vrh lestvice, je še naprej trener Dean Oberdan, edina letošnja okrepitev pa je Gianmarco Gobbato. Od lanske igralske garniture ni več Stanka Rajčiča in Andree Schine, še večmesečno okrevanje po poškodbi pa čaka Martina Ridolfija in Simona Cettola. Priložnost za mlade bo tako kar veliko.

Jadranova predstavitev, na kateri je bilo kot običajno kar nekaj uglednih gostov (med njimi so spregovorili predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, predsednik FIP FJK Giovanni Adami in glavni pokrovitelj Andrea Monticolo), je bila tudi priložnost za naznanitev prve izvedbe mladinskega turnirja U16 No Borders Euro Cup 2022, ki bo potekal konec oktobra. Na njem bo nastopilo osem ekip iz petih držav. Obeta se zelo kakovosten turnir, saj bodo na njem sodelovali tudi nekateri evroligaški klubi. O tem dogodku bomo podrobneje poročali v jutrišnji izdaji dnevnika.