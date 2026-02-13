Prvič nagrada v spomin na Igorja Pahorja

Slovensko dobrodelno društvo bo odslej upravljalo nagrado Igor Pahor, ki je namenjena spodbujanju študentov oziroma tečajnikov od 19. do 35. leta, ki se izobražujejo za katerikoli gledališki poklic na poljubnem izpopolnjevalnem tečaju, akademiji ali dodiplomskem študiju. Zainteresirani lahko prošnje za pridobitev nagrade oddajo do 15. marca, in sicer prek prijavnice na spletni strani dobrodelno.it, kjer so objavljeni vsi razpisni pogoji.

Nagrado so letos razpisali prvič. Pobudo za ustanovitev nagrade na pred desetletjem preminulega kostumografa Igorja Pahorja (1968-2015) je dala družinska prijateljica, novinarka Beti Tomsič v sodelovanju s Slovenskim dobrodelnim društvom in Društvom Slovensko gledališče. Pobudnici so se za prvi razpis nagrade s svojimi prispevki pridružili še Pahorjeva družina, sorodniki in prijatelji, tako da znaša 2000 evrov. V naslednjih devetih letih in v prihodnje, če bo za to zagotovljeno finančno kritje, pa bo znašala po 1000 evrov.

Izobraževal se je tudi v milanski Scali

Kostumograf Igor Pahor je v 47. letu starosti po kratki bolezni umrl 21. oktobra 2015. V Gorici je maturiral na klasičnem liceju, nato je opravil številne tečaje kostumografije, krojenja in šivanja, med drugim v milanskem gledališču La Scala. Sodeloval je s slovenskimi in italijanskimi gledališči ter festivali, bil je tudi koordinator plesne šole Arabesque iz Ronk.