V Ljubljani se začenja eurobasket U20

Od danes do 19. julija bo Ljubljana gostila mladinsko košarkarsko evropsko prvenstvo FIBA U20 EuroBasket 2026. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se nadeja ponovitve zgodovinskega uspeha iz 2025, ko je na svetovnem prvenstvu v Lozani osvojila bronasto medaljo. Selektor Danijel Radosavljević se zaveda, da pred domačimi gledalci naloga ne bo lahka, a hkrati verjame v svoje varovance. Slovenske reprezentance mlajših starostnih kategorij so na evropskih in svetovnih prvenstvih v košarki osvojile skupno 15 medalj, največji uspeh pa ob treh naslovih evropskega prvaka v kategoriji do 20 let (2000, 2004, 2021) predstavlja prav bron julija lani v Švici. V mesecu in pol se je mlada reprezentanca srečala s številnimi težavami. Zaradi primanjkljaja v članski selekciji so trije igralci, Urban Kroflič, Mark Padjen in Vit Hrabar, izpustili vseh šest pripravljalnih tekem vrstnikov, hkrati pa sta zaradi poškodbe oziroma študijskih obveznosti v ZDA s seznama odpadla dva pomembna člana iz Lozane 2025 Žak Smrekar in Mark Morano Mahmutović.

Slovenija bo eurobasket do 20 let začela danes ob 18.30 proti Češki. Jutri jo prav tako ob 18.30 čaka Izrael, v ponedeljek pa Romunija. Italija bo danes ob 13. uri igrala proti Nemčiji, jutri ob 21. uri pa proti Franciji. Posebnost tekmovalnega je, da se bo v osmino finala uvrstilo vseh 16 reprezentanc, kar pomeni, da bo četrta tekma ključna za končni razplet. Zmagovalci osmine finala bodo napredovali v boj za medalje, poraženci pa bodo tekmovali za mesta od 9. do 16. Celoten program dobite na spletni strani FIBE.

Na SP 2025 je bila izmed evropskih reprezentanc pred Slovenija le Nemčija, ki je v finalu izgubila z ZDA, a bo letos v Ljubljani nastopila v spremenjeni zasedbi. Tretja najboljša evropska reprezentanca v Lozani je bila izraelska na 7. mestu, sledili pa so ji Švica, Srbija in Francija. Poleg omenjenih letos v krog favoritov za najvišja mesta sodijo še tradicionalne košarkarske velesile Litva, Italija in Španija.