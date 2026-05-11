Pri ŠZ Gaja imajo tudi sekcijo Gaja tek

Športno združenje Gaja ima novo sekcijo. Pred kakim mesecem so pri gropajsko-padriškem društvu ustanovili Gaja tek. Nova sekcija, ki ji poveljuje atletski trener Luka Kafol, se bo ukvarjala s tekom, rekreativnim, pa ne samo. »Kar nekaj tekačev in tekačic tekmuje na zelo solidni ravni, tako da jih ne bi definiral rekreativce. A med nami imamo tudi čisto rekreativne tekače, ki sodelujejo na tako imenovanih nedeljskih tekih, polmaratonih, maratonih in tako dalje,« je dejal Luka Kafol, ki pri Gaji sodeluje tudi s sekcijo za orientacijski tek. Gaja je po novem tudi uradno registrirana v državni atletski zvezi Fidal, tako da vsi tekači lahko nastopajo na vseh atletskih tekmovanjih pod imenom Gaje.

Gajevci so pravzaprav sezono začeli z zmago na gorskem tekuKokoš Trail v Bazovici. Na desetkilometrski progi se je Nastja Ferluga uvrstila na 1. mesto v ženski konkurenci. Isti dan pa je Openka Tamara Giorgi slavila zmago v ženski konkurenci na teku v Bertiolu na Videmskem. Gajevi tekači, ki medse vabijo vse zamejske ljubitelje teka, so nato nastopili na miljski Mujalonga, Baviseli ter včeraj so bili na startu 8. Trofeje Parovel v Boljuncu.

Pri Gaji deluje seveda še močna teniška sekcija. Zamrli pa sta dve športni disciplini: nogomet in balinanje.