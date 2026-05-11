Pri ŠZ Gaja imajo tudi sekcijo Gaja tek

Pri gropajsko-padriškem društvu so ustanovili novo sekcijo, ki vabi medse vse ljubitelje (rekreativnega) teka

    Tekačice in tekači Gaje na enem izmed tekov (DRUŠTVENI ARHIV)
Športno združenje Gaja ima novo sekcijo. Pred kakim mesecem so pri gropajsko-padriškem društvu ustanovili Gaja tek. Nova sekcija, ki ji poveljuje atletski trener Luka Kafol, se bo ukvarjala s tekom, rekreativnim, pa ne samo. »Kar nekaj tekačev in tekačic tekmuje na zelo solidni ravni, tako da jih ne bi definiral rekreativce. A med nami imamo tudi čisto rekreativne tekače, ki sodelujejo na tako imenovanih nedeljskih tekih, polmaratonih, maratonih in tako dalje,« je dejal Luka Kafol, ki pri Gaji sodeluje tudi s sekcijo za orientacijski tek. Gaja je po novem tudi uradno registrirana v državni atletski zvezi Fidal, tako da vsi tekači lahko nastopajo na vseh atletskih tekmovanjih pod imenom Gaje.

Gajevci so pravzaprav sezono začeli z zmago na gorskem tekuKokoš Trail v Bazovici. Na desetkilometrski progi se je Nastja Ferluga uvrstila na 1. mesto v ženski konkurenci. Isti dan pa je Openka Tamara Giorgi slavila zmago v ženski konkurenci na teku v Bertiolu na Videmskem. Gajevi tekači, ki medse vabijo vse zamejske ljubitelje teka, so nato nastopili na miljski Mujalonga, Baviseli ter včeraj so bili na startu 8. Trofeje Parovel v Boljuncu.

Pri Gaji deluje seveda še močna teniška sekcija. Zamrli pa sta dve športni disciplini: nogomet in balinanje.

