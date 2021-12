Pri Triestini kar 18 pozitivnih

Pri Triestini, pri kateri bi morali danes po krajšem odmoru začeti priprave na nadaljevanje sezone v C-ligi, je prišlo do neljubega presenečenja. Pred zborom so morali kot po priporočilih vsi nogometaši na bris. Izvidi so pokazali, da je bilo kar enajst nogometašev in sedem članov trenerskega štaba pozitivnih na novi koronavirus. Vsi so doma v karanteni. Drugi pa bodo vsaj do 2. januarja vadili le individualno. Zaradi številnih pozitivnih primerov so že preložili tekmo 21. kroga, v nedeljo, 9. januarja, proti ekipi Juventusu U23.