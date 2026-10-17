Dom in Kontovel prebila led, uspešen tudi Sokol v deželni diviziji 2

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Dom – Alba Cormons 77:72 (13:21, 34:37, 53:59)

Dom: Salvi 12 (-, 0:2, 4:5), D. Abrami (6 (4:7, 1:2, -), Tarantini 6 (2:2, 2:3, -), G. Zavadlav 2 (-, 1:1, 0:1), Devetak 0 (0:2, -, -), Spolaore 15 (2:6, 2:5, 3:7), Bressan 7 (1:9, 3:8, 0:1), Calzavara 1 (1:2, 0:1, -), Futia 2 (2:2, -, -), Fornasari 20 (4:6, 5:6, 2:6), Rossmann 6 (4:4, 1:2, -), Verbicaro nv. Trener: Bonetti.

V tretje gre rado. Domovi košarkarji so na tretji zaporedni domači tekmi dosegli prvo zmago v letošnji deželni diviziji 1. Na parketu telovadnice goriškega Kulturnega doma so s 77:72 ugnali krminsko Albo.

Kot kažejo delni izidi posameznih četrtin, je Dom večino tekme lovil nasprotnike. Šele v zadnji četrtini je prišlo do odločilnega preobrata. Varovanci trenerja Gianluce Bonettija so strnili obrambne vrste in s consko postavitvijo zaustavili napad gostov. Tudi igra v napadu je v pravem trenutku stekla (glavna aduta sta bila Fornasari z 20 točkami in Salvi z 12), tako da so se goriški košarkarji na koncu tekme veselili zmage.

Santos – Kontovel 53:62 (14:14, 26:32, 42:40)

Kontovel: Terčon 13 (11:12, 1:3, 0:2), Glavina 0 (-, 0:2, -), Bellettini 0 (-, 0:1, -), Rocchetti 0 (-, 0:3, -), Pro 2 (-, 1:3, -), Salvi 0 (-, -, 0:1), De Petris 22 (8:8, 7:11, -), Zettin 4 (1:2, 0:2, 1:4), Daneu 14 (2:2, 6:10, 0:4), Scocchi 7 (5:7, 1:3, 0:4), Mattiassich in Čebulec nv. Trener: Peric.

Kontovel je na gostovanju na Judovcu premagal tržaški Santos in vknjižil prvo zmago v letošnji sezoni. Končni izid dvoboja je bil 53:62 v korist gostujoče peterke.

Kontovel je tekmo začel zaspano, tako da so domačini takoj povedli z 9:0. Gostje so se le prebudili in takoj ujeli priključek. V drugi četrtini so še nekoliko dvignili ritem igre in na glavni odmor odšli s šestimi točkami naskoka (26:32). V tretji četrtini je Santos spet povedel in izkoristil dejstvo, da je Kontovel v tem delu dosegel le 8 točk. V zadnji četrtini pa je Kontovel vendarle ostal zbran in na krilih razigranega Carla De Petrisa (22 točk in 6 skokov) prišel do uspeha.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Barcolana – Sokol 56:67 (14:22, 24:39, 38:59)

Sokol: Visintin 2, Braus 2, Zidaric 16, E. Malalan 2, Ferfolja 10, Ušaj 13, S. Malalan 3, Raseni 1, Doljak 3, Gerin 5, Bidoia 3, Gutty 7. Trener: Švab.

V uvodnem krogu deželne divizije 2 je Sokol v gosteh z izidom 56:67 premagal tržaško Barcolano. Nabrežinci so ves čas imeli vajeti igre v svojih rokah, čeprav zlasti v zadnji četrtini niso prikazali ravno najboljše igre v obrambi. Pred tem so bili ravno v tem elementu dokaj suvereni, saj so domačinom v prvih tridesetih minutah dopustili le 38 točk. V napadu je vsak prispeval svoj delež točk, tako da je bil Sokolov trener Marko Švab s končnim rezultatom, pa tudi s prikazano igro zadovoljen.