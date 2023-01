Prijavi se na Postani fit tudi ti

Rok za oddajo prijav na našo akcijo Postani fit tudi ti 6.0 zapade v petek, 3. februarja, ko bo fitnes trenerka Gina Lazarević in njen strokovni štab izbral štiri ali pet kandidatov. Odvisno, kako se bodo kandidati odrezali na pogovoru s trenerko. Akcija Postani fit tudi ti se bo nato začela v ponedeljek, 6. februarja in zaključila 6. julija. Trenirali boste trikrat tedensko v Fitnes Planetu v Sežani pod taktirko glavne trenerke Gine Lazarević, ki ji bosta pomagala Nik Figek in Andrej Guštin. Slednji je kot fitnes trener diplomiral pred kratkim na Fitnes zvezi Slovenije. Strokovni štab bo poskrbel tudi za prehranski načrt.

Prijavite se lahko preko elektronske pošte ginalazarevic.fitnes@gmail.com ali pa pokličete na telefonsko številko: 00386-51625391.