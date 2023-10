Primorski Beckham

Kar »slovenski Beckham« ga je preimenoval novinar športnega dnevnika Ekipa SN Dejan Mitrović. Junak torkove zmage v Belfastu proti Severni Irski je bil 24-letni primorski nogometaš Adam Gnezda Čerin. Prvi slovenski gol s prostega strela na kvalifikacijskih tekmah po 12 letih je popeljal Slovenijo na prag Nemčije. Do konca kvalifikacijskega ciklusa sta še dve tekmi, Slovenija pa mora za »matematiko« osvojiti še dve točki. Priložnost bo imela novembra.

Slovenija bo v petek, 17. novembra, najprej igrala na Danskem. Zmaga v Københavnu bi ji že zagotovila vstopnico za evropsko prvenstvo, v primeru remija ali poraza pa bi uvrstitev na Euro potrjevala tri dni pozneje v Stožicah proti Kazahstanu. Ta bo v predzadnjem krogu doma gostil San Marino in zelo verjetno zmagal. Če bo odločitev preložena na zadnji krog, bo Sloveniji proti Kazahstanu za pot v Nemčijo zadostoval že remi.

Srečanje bo v ponedeljek, 20. novembra ob 20.45. Kako veliko navdušenje vlada po uspešnih igrah slovenske nogometne reprezentance, dokazuje tudi novica, da so vstopnice za zadnjo tekmo v kvalifikacijah za EP 2024 proti Kazahstanu že pošle. NZS je sporočil, da je stadion razprodan.

Če bodo Slovenci na dveh novembrskih tekmah izkoristili najboljši startni položaj, jih žreb skupin čaka v soboto, 2. decembra, ob 18.00 v Hamburgu.

Idrijčan z največ minutami

Gnezda Čerin, doma iz Idrije, je edini med Kekovimi fanti, ki je odigral vse minute v boju za Euro 2024. Z mojstrovino je poskrbel za prvi gol Slovenije s prostega strela na resnih tekmah po 12 letih. Zdaj že oddaljenega 11. oktobra 2011 se je iztekalo prvo Kekovo selektorsko obdobje in za slovo so Slovenci v Mariboru z 1:0 odpravili Srbijo, mož odločitve je bil s prostega strela Dare Vršič.

»Iskreno povedano, v zadnjem času sploh nisem treniral prostih strelov, saj sem bil lažje poškodovan, kar se mi je vleklo že vse od klubskih priprav. Hvala Bogu, to je zdaj za mano, to je bil eden prvih prostih strelov, ki sem ga izvajal sproščeno in brez bolečin. Pred tem je bila neprestano prisotna bolečina, zdaj je šla žoga takoj v gol. Da, tokrat sem pokazal, da lahko izvajam tudi proste strele,» se je o svojem tretjem golu na 24. nastopu za Slovenijo razgovoril nogometaš, ki se je kalil v rodni Idriji in ljubljanskem Bravu ter nato pri Domžalah.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.