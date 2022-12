Primož Roglič se bo udeležil Gira 2023

Organizatorji dirke po Italiji so z objavo na socialnih omrežjih napovedali, da bo slovenski kolesarski as Primož Roglič prihodnje leto dirkal na Giru. Dirka se bo začela 6. maja 2023 s posamičnim kronometrom med krajema Fossacesia Marina in Ortona ob znameniti obali Costa dei Trabocchi v Abrucih in se končala 28. maja v Rimu. Zmagovalec Gira 2023 bo najbrž znan po predzadnji etapi, v kateri se bodo morali kolesarji v posamičnem gorskem kronometru povzpeti s Trbiža na Svete Višarje (18,6 km).