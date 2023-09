Primož Roglič zmagovalec osme etape na Vuelti

Slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Denie do Costa Blance Interiora (165 km) je bil najboljši v sprintu manjše skupine favoritov. Skupno vodstvo je prevzel Rogličev moštveni kolega, Američan Sepp Kuss.

Roglič je v prepoznavnem slogu sprintal za etapno zmago in v zadnjih 200 metrih ugnal Belgijca Remca Evenepoela (Soudal-Quick Step) in tretjeuvrščenega Španca Juana Ayusa (UAE Team Emirates).

To je bila že 11. zmaga Kisovčana na dirki po Španiji, skupno pa 78. v karieri ter 13. v letu 2023. To sezono je 33-letni slovenski as še neporažen na večdnevnih dirkah, dobil je preizkušnjo od Tirenskega do Jadranskega morja ter dirke po Kataloniji, Italiji in Burgosu.

V skupnem seštevku je vodstvo prevzel danes sedmouvrščeni Kuss. Priljubljeni Američan ima 43 sekund naskoka pred Špancem Marcom Solerjem (UAE Team Emirates), do danes vodilni Francoz Lenny Martinez (Groupama-FDJ) je zdrsnil na tretje mesto (+1:00). Roglič je z 12. napredoval na sedmo mesto, za moštvenim kolegom pa zaostaja 2:38 minute.

V nedeljo bo na sporedu še ena razgibana etapa od Cartagene do vrha vzpona druge kategorije na prelaz Caravaca de la Cruz (184,5 km).