Prireditelji olimpijskih iger zaskrbljeni za prihodnje leto

Potem ko so šele pred desetimi dnevi organizatorji letošnjih olimpijskih iger v Tokiu sporočili nov datum iger, od 23. julija do 8. avgusta 2021, prihajajo danes nekoliko bolj pesimistične vesti. Poslabšanje razmer zaradi novega koronavirusa je pri prirediteljih povzročilo dvom, ali bodo naslednje poletje igre sploh lahko izvedli. Vodja organizacijskega komiteja Toshiro Muto je izjavil, da novega datuma v tem trenutku ne more zagotoviti. Število okuženih na Japonskem narašča, trenutno jih je več kot 5000, zabeležili pa so tudi več kot 100 smrtnih žrtev. Pred preložitvijo položaj ni bil tako zaskrbljujoč. Trenutno nihče ne more zagotoviti, ali bo leta 2021 položaj pod nazdorom, je med drugim izjavil Muto in opozoril, da se je po vsem svetu treba pripraviti na vse možne scenarije. Stroški prestavitve olimpijskih iger bodo od dva do šest milijard ameriških dolarjev, je še povedal.