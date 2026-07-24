K Jadranu prihaja izkušeni krilni center

Košarkarski klub Jadran, ki bo tudi v naslednji sezoni nastopal v B meddeželni ligi, je poskrbel še za eno odmevno okrepitev. V ekipo prihaja Aco Mandić, izkušeni 42-letni igralec, visok 204 cm.

V ekipo prinaša izjemne izkušnje, menijo pri vodstvu Jadrana. Pri Pordenonu so Mandića poimenovali kar »imperatore« oz. cesar. V petih sezonah je tamkajšnjo ekipo popeljal iz lige C Silver vse do B meddeželne lige, kar potrjuje njegovo prirojeno zmagovalno mentaliteto, zatrjujejo pri Jadranu in menijo, da bo z znanjem in izkušnjami med drugim pomagal pri razvoju mlajših igralcev.