Projekt Vesna Zarja za kakovostno rast mladinskega nogometa

Nekaj se je (končno) le premaknilo. V torek zvečer se je na Opčinah tudi uradno rodil nov projekt slovenskega mladinskega nogometa na Tržaškem. Imenuje se Projekt Vesna Zarja. Openska konferenčna dvorana Zadružne kraške banke Trst Gorica je bila polna do zadnjega kotička. Največ je bilo mladih nogometašev, nato staršev in drugih odbornikov obeh klubov, tako iz Križa kot iz Bazovice. Močne so bile besede predsednika ZKB Adriana Kovačiča, ki je v uvodnem govoru (banka ZKB je glavni finančni pokrovitelj projekta) poudaril pomen sodelovanja slovenskih klubov na Tržaškem, izpostavil dobro delo in vzgojo mladih. »Odgovornost, načrtovanje in skrb za prihodnost, te so vrline, ki jih stoodstotno podpira tudi naša banka. In predvsem sodelovanje. Samo tako bomo lahko zgradili nekaj kakovostnega in dolgoročnega,« je poudaril Kovačič, ki je požel močan aplavz. Podobnega si je prislužil tudi predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, ki je bil zelo čustven: »Naša velika naloga je, da podpiramo tovrstne projekte, ki skrbijo za kakovostno delovanje, rast in obenem tudi krepitev narodne ter jezikovne pripadnosti,« je poudaril prvi mož športne krovne organizacije Slovencev v Italiji.

Predsednika obeh klubov, Roberto Vidoni (Vesna) in Robert Kalc (Zarja), ki sta podpisala dogovor o sodelovanju, sta jasno izpostavila: »Želimo ustvariti močan kraški nogometni pol. Imamo igrišča in športne infrastrukture. Angažirali bomo po svojih močeh najboljše trenerje. Poskrbeli bomo za prevoze s kombiji. Dali bomo vse od sebe, da bo projekt uspešen. Obenem ciljamo, da čimprej napredujemo v deželna prvenstva, ki zagotavljajo določeno kakovost,« sta dejala predsednika. Kalc je še dodal: »Sodelovati ne pomeni delati manj. Čisto nasprotno. Sodelovanje moramo stalno nadgrajevati.« Oba sta še dodala, da so vrata projekta odprta vsem drugim slovenskim društvom. Mislila sta na Breg, Primorje 1924, Primorec, Kras Repen in Sistiano Sesljan, katerih predstavniki so bili prisotni na torkovi predstavitvi. Med občinstvom je bil tudi predsednik Sovodenj Ladi Tomsic. Tudi na Goriškem bodo v novi sezoni velike novosti, kar se tiče mladinskega delovanja. Predstavili jih bodo v kratkem. Na predstavitvi projekta so bili prisotni tudi predstavniki deželne nogometne zveze Figc Lnd. Domenico Nicodemo je pohvalil novo sodelovanje: »Take novosti so vsakič dobrodošle, saj skrbijo za kakovostno rast nogometa v celotni naši deželi. Imate velik potencial in prepričan sem, da ga boste maksimalno izkoristili,« je prisotnim povedal Nicodemo.

Kaj pravzaprav pomeni sodelovanje med Vesno in Zarjo? Kateri so cilji, ki so si jih zadali vodstvi obeh klubov?

»Do starostne skupine U12 (in tudi na članski ravni) bosta obe društvi delovali samostojno. Skupne ekipe bodo v novi sezoni v starostnih skupinah U14, U15 in U16. Vse tri ekipe bodo nastopale v pokrajinskih prvenstvih,« sta povedala koordinator Danilo Venanzi in referent Zarje Andrea Bremec. Ekipe U17 (letniki 2009) letos ne bo, ker so bile številke (beri število nogometašev) zelo šibke. »Uradno, za deželno zvezo, se bodo vse tri ekipe imenovale Zarja. Medijsko pa bomo poudarjali skupno ime Vesna Zarja,« sta še dodala Bremec in Venanzi.

Dodana vrednost za projekt je še ta, da je Zarja letos poleti podpisala dogovor o sodelovanju s prvoligašem Bologno. Slednji predvideva nastop na turnirjih Bologne, izobraževanje trenerjev pa tudi obisk trenerjev Bologne na Tržaškem, kjer bodo spremljali mlade nogometaše.

Vsa pokrajinska prvenstva se bodo začela konec septembra oziroma začetek oktobra.

V današnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika so objavljena tudi vsa imena trenerjev, trenerskega štaba in nogometašev vseh treh ekip