»Proti Bregu misija nemogoče«

Dean, kako ste trenirali med novoletnim premorom?

Žal je bil ta premor predolg. Trenirali smo malo, pa še to v nekoliko v okrnjeni postavi. Od srede pa treniramo vsak dan in se skušamo na sobotno (današnjo, op.av.) tekmo pripraviti na najboljši način. Igralci morajo do derbija predvsem veliko tekati. Ta tekma bo za nas prava neznanka, saj ne vem, kako so fantje pripravljeni. Vsekakor bomo kot vedno dali na igrišču vse od sebe in bomo skušali presenetiti Breg.

Breg je še neporažen na prvem mestu. Kako boste skušali presenetiti tako kakovostno moštvo?

Igrati bomo morali brez napak. Bregovim košarkarjem bomo skušali onemogočiti lahek dostop do koša ali pa bomo morali upati na njihov slab strelski dan. Čaka nas vsekakor prava misija nemogoče, saj ima Breg odlične košarkarje tako pod košema kot na zunanjih položajih. Skušali bomo vsiliti visok ritem igre in igrati na vso moč.