»Prva polovica sezone je bila res uspešna«

Po rednem delu prvenstva so imeli v moški C-ligi teden pavze pred začetkom play-offa in play-outa. Soča ZKB Lokanda Devetak si je s tretjim mestom zagotovila nastop v skupini za napredovanje, kjer bo skušala iztržiti čim več. Premor smo izkoristili za pogovor s kapetanom sovodenjske ekipe Tomažem Cotičem.

Kako bi ocenili redni del prvenstva?

S številčno oceno do 10 ga ocenim z 9. Oceno sem znižal samo zato, ker nismo bili konstantni. To pa niti ni krivda igralcev. Če bi igrali vedno v popolni postavi, bi bila ocena 10, saj smo takrat, ko nas je bila večina, izgubili približno tri točke. Osvojili smo tudi deželni pokal, prva polovica sezone je bila zato res uspešna.

Dokazali smo, da smo ekipa, ki je v težkih trenutkih zbrana in ostane skupaj. Izkazali so se tudi mlajši igralci, Franc Miklus (letnik 2007) in Borut Vižintin (2006) poleg še vseh ostalih, sta še zelo mlada, a tudi zelo kvalitetna in sta pokazala, da zmoreta igrati tudi na tem nivoju. Zaradi vsega naštetega mislim, da je šlo za res dober začetek sezone.

Na začetku sezone je bil vaš prvotni cilj uvrstitev v skupino za napredovanje, kar ste zlahka dosegli. Si boste zdaj postavili kakšen konkreten cilj, boste ciljali na napredovanje?

Prvotni cilj je bil bolj zato, ker si ga moraš postaviti, ampak v resnici niti to ni bil pravi cilj, saj nismo merili le na obstanek. To je bilo skoraj obvezno. Zdaj ko smo dosegli ta prvi »cilj«, pa bomo videli. Nisem še spoznal igralca, ki bi šel v igrišče, da izgubi. Upam, da se bomo vsi potrudili, da bomo čim bolje odigrali te tekme.