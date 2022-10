Derbi presenetljivo Slogi Tabor

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

SloVolley – Sloga Tabor Studio Vegliach 1:3 (20:25, 22:25, 25:21, 21:25)

SloVolley: Antoni 4, Cotič 7, Gianeselli 7, Hlede 2, Komjanc 12, Kosmina 20, Čavdek (L1), Margarito (L2), Cobello 1, Corsi 0, Kante 4, Terpin. Trener: Loris Manià.

Sloga Tabor Studio Vegliach: Castellani 1, Jerič 16, Riccobon 8, Skilitsis 9, Stefani 3, Trento 25, Dessanti (L1), Smeraldi (L2), Grassi 1, Manià, Milič 2, Vremec. Trener: Danilo Berlot.

V Repnu je prišlo do izrednega presenečenja, saj je v »domačem« derbiju nepričakovano, a povsem zasluženo, zmago osvojila Sloga Tabor Studio Vegliach. Igralci naše združene ekipe so pošteno plačali podcenjevanje, saj so verjetno mislili, da jim zmaga ne more uiti, a so jih gostje presenetili in jih dobesedno spravili s tira. Slogaši so odigrali res življenjsko tekmo: odlično so branili, tako da nasprotnikovi napadi zlepa niso padli na tla, dobri pa so bili tudi na mreži, tako v napadu kot v bloku. Skratka, od rok jim je šlo vse, česar so se lotili, bili so izredno zbrani in borbeni in so na igrišču resnično dali vse od sebe. Po drugi strani pa SloVolley ni zaigral tako, kot bi moral in kot zna. Kot rečeno, podcenjevanje je opravilo svoje in igralci se nikakor niso mogli znajti, ko so enkrat šli iz tira. Občasno so sicer postregli z nekaj res dovršenimi potezami, v igri pa je bilo vse preveč nihanj, kar je zelo razpoložena Sloga Tabor seveda vsakič pridno izkoristila. Da bo tekma potekala drugače, kot so pred začetkom vsi mislili, je bilo jasno že v prvem setu. Po začetni izenačenosti je Sloga Tabor Studio Vegliach predvsem po odlični obrambi in povezavi blok-obramba povedla s 15:12 in prednosti ni več spustila iz rok. Podoben je bil razplet tudi v drugem nizu, ko je bila Sloga Tabor v vodstvu ves čas in že visoko povedla z 20:14. SloVolley je tedaj odreagiral, začel nižati razliko, a vsega zaostanka ni več mogla nadoknaditi. V tretjem nizu se je situacija spremenila, igralci SloVolleya so bili stalno v rahli prednosti in so tudi zasluženo set osvojili. Z odločno igro so nadaljevali tudi v četrtem setu, do desete točke tudi vodili, ko pa so Slogaši spet začeli odlično braniti, se jih je lotila živčnost (Filip Hlede je celo dobil rdeči karton) in se niso več zmogli »ujeti«. Sloga Tabor je to odlično izkoristila in zasluženo osvojila vse tri točke. Po tekmi je bilo vzdušje v obeh taborih seveda povsem različno: Loris Manià je razočarano priznal, da je ekipa pač igrala slabo, bolj zgovoren je bil trener Sloge Tabor Studio Vegliach Danilo Berlot: »Iskreno moram čestitati vsej ekipi, ki je dosegla nepričakovano zmago. Vsi so zaigrali izredno motivirano, za to ligo tudi na visoki tehnični ravni, tako da smo vsi lahko resnično zadovoljni.« (inka)

Soča ZKB Lokanda Devetak – Prata 3:0 (25:17, 25:19, 25:23)

Soča: Černic 5, Persoglia 6, Boškin nv, Devetta 10, A. Čavdek (L1) 1, Makuc 5, Juren 15, Mikulus nv, Devinar nv, Conte nv, Venuti nv, Vižintin 18, Cotič (L2). Trener: Battisti.

ŽENSKA C-LIGA

Latisana – Zalet ZKB 2:3 (25:18, 21:25, 28:30, 25:15, 15:17)

Zalet ZKB: Giurda, Ilaria Misciali, Francesca Misciali, Stergonšek, Vattovaz, Winkler, Lovriha (L1), Rapotec (L2), Furlan, Grilanc, Kneipp, Surian, Tromba. Trener: Nicholas Privileggi.

Zalet ZKB Trst-Gorica ostaja po tretjem kolu še neporažen, prav tako pa vse kaže, da je postal pravi specialist za maratonsko dolge in napete tekme. Tudi v Latisani ni bilo nič drugače. Igralke naše združene ekipe so zopet odigrale pet setov, tudi tokrat polnih preobratov. Prvi je bil v domeni domačink, v drugem pa je že bilo jasno, da so zaletovke na gostovanje prišle po zmago. Osvojile so ta niz, v naslednjem pa so pobudo prevzele domačinke, ki so v končnici povedle že s 24:18. A naše igralke se niso predale, z zelo borbeno in značajno igro so začele nižati razliko, izenačile na 24:24, nato pa po seriji menjav slavile z neobičajnim 30:28. Ta set jih je dobesedno izčrpal, tako da v naslednjem niso mogle reagirati in Latisana je stanje v setih izenačila. Domačinke so bile verjetno prepričane, da imajo zmago v žepu, saj so v petem setu vodile že z 11:6, a je Zelet ZKB Trst-Gorica spet pokazal izredno značajno igro: vse igralke so dale vse od sebe, ujele nasprotnice in se na koncu tudi veselile tesne, a povsem zaslužene zmage. Prav s svojo borbenostjo in veliko srčno željo po zmagi so zaletovke tudi nadoknadile rahle pomanjkljivosti, kot so bili na primer v povsem neprimernih trenutkih zgrešeni servisi in prevečkrat netočen sprejem, ki je seveda preprečeval napade s centra. Gre pa vsekakor za zmago res celotnega kolektiva, za kar si zasluži pohvalo vseh trinajst igralk.