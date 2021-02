Prvenstvo odbojkarske C-lige od 20. februarja

Odbojkarska prvenstva moške in ženske C-lige se bodo začela čez dva tedna, točneje 20. in 21. februarja. Tako je klubom sporočil predsednik deželne zveze Alessandro Michelli. Čez 14 dni bodo torej na igrišča stopili v moški C-ligi tudi Olympia, Soča in Sloga Tabor, v ženski C-ligi pa Zalet. Že naslednji konec tedna, torej 27. in 28. februarja pa se bodo začela tudi mladinska moška prvenstva državnega interesa, torej under 19, under 17 in under 15.

Na deželni zvezi v sodelovanju s pokrajinsko zvezo za Trst in Gorico pa delajo že na tem, da bi čim prej na igrišča stopile tudi ekipe D-lige in diviziji, ki sicer zdaj še nimajo vstopa v telovadnice, v kolikor ta prvenstva ne sodijo v sklop lig državnega interesa.

Vsaki ekipi deželni odbor priporoča (ne obvezuje!), da bi od 24 do 72 ur pred vsako tekmo opravili hitri test. Na deželni zvezi pravijo, da so od deželne odbornice za šport Tiziane Gibelli dobili zagotovila, da lahko deželne prispevke za sanifikacijo telovadnic porabijo tudi za plačevanje testov in zdravstvenega osebja, ki test opravi.