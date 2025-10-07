Prvi letošnji Športel o projektu SloVolley

V ponedeljkovi športni oddaji Športel, prvi v letošnji sezoni, je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika Soče Igorja Tomsica, predsednika Sloge Tabor Andreja Maverja in podpredsednika Olympie Andreja Vogrica. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med repenskim Krasom in Sanviteseje ter derbi košarkarske meddeželne B-lige med Jadranom in goriškim Dinamom, kamere deželnega sedeža Rai pa odbojkarski turnir Lilt v organizaciji sovodenjske Soče. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Jadranov košarkar Ivan Gulič.

Klikni in oglej si oddajo