Prvo mesto? Ne vem, če je prednost ali pa ne

Vrh razpredelnice A2-lige kroji tudi letos Agnelli Tipesse Bergamo s Števerjancem Jernejem Terpinom. Kot pravi še ne 26-letni standardni krilni napadalec, pa ima letošnje prvo mesto po rednem delu prvenstva in pred začetkom končnice povsem drugačen priokus kot lani. V pričakovanju nasprotnika v četrtfinalu play-offa – znan bo v četrtek, ko bodo odigrali drugi del zadnjega kroga – se Bergamo te dni pripravlja na superpokal, ki bo na sporedu v petek ob 18. uri (v živo po Sky).

V petek vas čaka boj za morebitno prvo letošnjo lovoriko. Bi vam zmaga verjetno vlila še dodatne motivacije pred končnico?

Denimo, da to ni letošnji društveni cilj. Lani smo superpokal že zmagali. Trener meni, da bo tekma proti Reggio Emilii, zmagovalki italijanskega pokala, predvsem dober trening pred play-offom. Sicer pa res škoda, da so tekmo premaknili na petek predvečer, saj bi v nedeljo tekma bržkone privabila tudi mnoge navijače iz Gorice.

Play-off boste začeli tudi letos z najboljšega startnega mesta. Je glede na vaše izkušnje lani in pri Mondoviju to vselej dobra popotnica pred končnico? Tako lani kot pred tremi sezonami ste po vodstvu v prvem delu izpadli že v četrtfinalu ...

Ne vem, kaj naj mislim. V A2-ligi igram štiri sezone, v treh vključno z letošnjo sem z ekipo redni del zaključil na prvem mestu, že dvakrat sem pa izpadel v četrtfinalu. Res ne vem, kaj se izplača. Upam, da se izpad v četrtfinalu ne bo več ponovil.

Je letošnje prvo mesto po rednem delu primerljivo tistemu iz lanskega leta?

Ne, ni primerljivo. Letos je bilo težje. Lani smo bili nanovo sestavljena ekipa, ki je presenetila, letos pa smo začeli prvenstvo kot glavni favoriti. In to smo morali potrditi. Obenem vse ekipe so proti nam nastopile z drugačno energijo, hkrati tudi zelo sproščeno in brez pritiska, saj niso imele kaj izgubiti. Prav zato pa so igrale bolje.

Tudi letos pa je svoje naredil covid, tokrat sem zbolel tudi sam, vrnitev pa za nas vse ni bila enostavna. Zato sem res zadovoljen, da smo redni del zaključili tako prepričljivo.

Je zdaj cilj superliga?

Če vprašaš igralce v ekipi, ti bodo odgovorili pritrdilno. Včasih pa cilja nočeš izgovoriti, ker se bojiš, da se sicer ne bo uresničil in tako tudi navidezno odstraniš pritisk. Cilj pa je ta, superliga. Tudi moj oseben. Imamo dobre možnosti, z vsemi smo že dvakrat igrali, tako da nasprotnike dobro poznamo. Na papirju smo mi res najmočnejša ekipa, a to moramo dokazati še na igrišču.