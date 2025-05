Rado Kalc osvojil evropski mladinski naslov v sprintu

Mladi kontovelski orientacist Rado Kalc se je z evropskega prvenstva v gorskokolesarski orientaciji v Vilni vrnil s tremi kolajnami. Z naslovom mladinskega evropskega prvaka v starostni skupini M17 se je v Litvi okitil v sprinterski preizkušnji, bronasti kolajni pa je osvojil v tekmovanju na srednji progi in v štafeti v starostni skupini M20, medtem ko je v posamični konkurenci na dolgi progi zasedel 6. mesto. Član orientacijske sekcije AŠZ Gaja, kolesarskega kluba Cycling Team Friuli in italijanske reprezentance je za zlato kolajno v sprintu ugnal Šveda Joela Holmgarda in Finca Juusa Koskija. Kalc je preizkušnjo sklenil s časom 18:26, Holmgard je na drugem mestu zaostal 14 sekund, tretjeuvrščeni Koski pa 21.

Kalčev prvi mladinski evropski naslov v karieri je sad tako nadarjenosti kot zelo dobre tehnične priprave in vztrajnosti. Končni izkupiček treh kolajn in štirih diplom na štirih preizkušnjah evropskega prvenstva je več, kar je dijak 3. razreda DTZ Žiga Zois (smer gradnje, okolje in prostor) pričakoval pred odhodom v Litvo: »Z nastopom na EP sem več kot zadovoljen. Čeprav sem v zadnjem obdobju zaradi poškodbe treniral manj kot običajno, sem na vseh štirih preizkušnjah dal vse od sebe. Malenkost slabša telesna priprava se je poznala predvsem na tekmi na dolgi progi, v sprintu pa sem uveljavil svoje tehnično znanje.«

Še ne 17-letni Kalc je nastope na EP začel s 6. mestom na četrtkovi tekmi na dolgi razdalji s skupinskim startom, dan kasneje pa je osvojil bronasto kolajno na preizkušnji na srednji razdalji. »Po prvih dveh tekmah, na katerih sem se vsekakor odrezal res dobro, sem vedel, da se lahko v sprintu kosam za sam vrh. Tekmo sem začel nekoliko bolj umirjeno, ko pa sem opazil, da mi gre orientacija zelo dobro od rok, sem začel močno pritiskati na pedala. V cilj sem prišel popolnoma izmučen, nato pa sem le čakal, da na konec prideta še moja glavna konkurenta. Ko sem opazil, da sem bil najhitrejši na progi, je bilo veselje neizmerno,« je dejal Kalc.

Zadnji dan se je sklenil s štafetnim tekmovanjem, v katerem je Kalc z reprezentančnima kolegoma Matteom Traversijem Montanijem in Michaelom Wildom osvojil bronasto kolajno v starostni skupini M20. »Med vsemi je bila štafeta najtežja tekma. Pritisk je bil zelo velik, predvsem po tem, ko mi je prvi član ekipe predal štafeto kot prvi. Nisem želel pokvariti njegovega dela. Med svojo predajo sem zdrsnil na tretje mesto, poznala se je starostna razlika s konkurenti. Na srečo je zadnji član štafete ohranil položaj, tako da se mi je na koncu odvalil velik kamen s srca,« je še povedal Kalc, ki trenira šestkrat tedensko. Orientacijo vadi v lastni režiji, pri kolesarskih treningih pa sledi programu, ki mu ga pripravlja kondicijski trener Luka Kovic.