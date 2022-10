Razburljiva zmaga Doma po podaljšku

C-LIGA SILVER

Bor Radenska – Calligaris Corno di Rosazzo 54:92 (4:25, 26:45, 37:71)

Bor: G. Terčon 7 (2:2, 1:3, 1:2), Lessing 1 (1:2, 0:4, -), Mozina 2 (-, 1:3, -), Comar 10 (3:4, 2:7, 1:3), Nisić 18 (1:1, 7:12, 1:3), D. Zettin 4 (-, 2:4, 0:4), Strle 4 (2:2, 1:2, -), Venturini 6 (4:7, 1:5, 0:1), Rajčič 2 (-, 1:2, 0:1), Bole in Tritta nv. Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so bili v tekmi petega kroga C-lige silver na domačem igrišču brez možnosti proti močnemu Calligarisu iz Korena. Dvoboj na Stadionu 1. maja se je zaključil z izidom 54:92, kar jasno priča o gladki premoči furlanske ekipe. Gostje so začeli na polno in takoj povedli z 20:4. Bor je v drugi četrtini nekoliko popravil svojo igro, še vedno pa je Calligaris vodil s približno 20 točkami naskoka.

Krčalićevi varovanci so imeli proti agresivni obrambi gostov veliko preglavic in so z veliko težavo prihajali do odprtih metov. Na drugi strani so nasprotniki zadevali z vseh položajev, natančni so bili tudi pri metu za tri točke. Bor, ki je imel na tribunah veliko svojih navijačev, saj so pred začetkom tekme poleg članske predstavili tudi vse mladinske ekipe svetoivanskega kluba, je bil predvsem telesno v povsem podrejenem položaju in se visokemu porazu nikakor ni mogel izogniti.

D-LIGA

Don Bosco – Dom 82:83 (8:19, 27:33, 55:48, 68:68)

Dom: Cossaro 30 (14:15, 8:18, 0:1), Abrami 1 (1:2, 0:1, -), M. Zavadlav 3 (-, 0:3, 1:6), G. Zavadlav 6 (-, 0:3, 2:3), Devetta 2 (-, 1:1, -), Cej 5 (3:6, 1:5, -), Bodiroža 0 (-, 0:1, 0:1), Ballandini 29 (5:10, 9:16, 2:6), Salvi 7 (3:5, 2:6, -), Onesti in Pahor nv. Trener: Dražen Grbac.

Izključena: Abrami in G. Zavadlav.

Sinočnja tekma med Don Boscom in Domom je bila nedvomno ena izmed najbolj razburljivih v zadnjih sezonah v deželnih članskih ligah. Goriška peterka je šele po podaljšku ugnala Tržačane s 83:82, o zmagovalcu pa so dejansko odločale desetinke sekunde. Dom je namreč še sekundo in dve desetinki pred koncem rednega dela tekme vodil za tri točke, domačini pa so z neverjetno trojko s kakih devetih metrov izsilili podaljšek. V dodatnih petih minutah igre pa je odločilni koš za zmago Doma padel šele tri desetinke pred koncem, ko je Matija Salvi hladnokrvno zadel prosti met.

V začetku tekme so sicer Domovi košarkarji zaigrali zelo zbrano in takoj povedli za 10 točk. Prednost so ohranili tudi v drugi četrtini in na glavni odmor odšli s 6 točkami naskoka. Povsem popustili so nato v tretji četrtini, v kateri je Don Bosco zadel več točk kot v celem prvem polčasu. Sredi zadnje četrtine so domači košarkarji povedli za 8 točk, povrh tega pa sta bila izključena kapetan David Abrami in Gabrijel Zavadlav. Prvi zaradi ugovarjanja, drugi pa zato, ker je odreagiral na žal "tipično" protislovensko psovko, ki mu jo je izrekel košarkar Don Bosca.

Tekma pa se je kot rečeno odločala v podaljšku. Dom je takoj povedel s 77:70, Don Bosco pa je kmalu odgovoril z delnim izidom 10:0 in povedel. Sledila je poslednja reakcija Goričanov in odločilni Salvijev prosti met za drugo zmago Doma v letošnji sezoni. Med posamezniki sta tokrat izstopala predvsem strelsko razpoložena Simone Cossaro (kar 14:!5 pri izvajanju prostih metov) in Alessandro Ballandini, ki sta skupaj dosegla kar 59 točk.