Razkrili prve podrobnosti moške združene ekipe Trst-Gorica

Slovenska društva med Trstom in Gorico, ki gojijo moško odbojko – Naš prapor, Olympia, Sloga Tabor, Soča in Val – so letos povsem združila moči v želji po kakovostnem skoku na vseh ravneh.

Projekt, ki so ga danes predstavili na tržaškem sedežu ZSŠDI, a še nima imena, predvideva skupno združeno moško ekipo, ki bo vrh razvejane piramide. V projekt bodo namreč vključene tudi mladinske ekipe, kar pomeni, da bo na vseh ravneh otipljivo sodelovanje.

Pet klubov bo sestavilo štiri članske ekipe, tri v C-ligi in eno v D-ligi. Ena od treh članskih ekip v C-ligi bo glavni izraz združevanja, bo tako imenovali vrh piramide, in bo tudi imela najvišji (in edini) cilj: napredovanje v B-ligo. V Trstu se predsednik ZSŠDI Ivan Pterlin, športni direktor Olympie Andrej Vogrič, predsednik Sloge Tabor in predsednik Soče Igor Tomsič sicer niso dotaknili podrobnosti o projektu, orisali pa so cilje (B-liga) in predvsem željo o dolgoročnosti projekta.

Na predstavitvi so razkrili le tehnično ekipo. Glavni trener združene članske ekipe bo trener Loris Manià in pomočnik Ambrož Peterlin, za kondicijsko vadbo pa bo skrbel Federico Battistuta, dolgoletni sodelavec pri Olympii. Ta ekipa bo nastopala pod registrsko šifro Olympie, Sloga Tabor bo sestavila drugo ekipo v C-ligi in to bo vodil Danilo Berlot, Soča pa bo pod vodstvom potrjenega trenerja Lucia Battistija vnovič igrala z mlado ekipo. Po vsej verjetnosti bo spet vključena v C-ligo. V D-ligi pa bo igral Naš prapor.

Sestava ekipe pa je še v povojih, dokončno štirinajsterico igralcev bodo razkrili šele septembra.

Več v jutrišnjem Primorskem dnevniku