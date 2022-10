Razpoloženi Luka Dončić popeljal Dallas do zmage

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA na gostovanju po podaljšku premagali Brooklyn Nets s 129:125, pri čemer je odločilno vlogo odigral Luka Dončić, ki je z 41 točkami, 14 podajami in 11 skoki dosegel trojni dvojček. Za domačo ekipo je Kevin Durant, ki je z zabijanjem izenačil na 112:112 in izsilil podaljšek, dosegel 37 točk, še uspešnejši pa je bil Kyrie Irving z 39 točkami. Za 23-letnega Slovenca je bil to 47. trojni dvojček v rednem delu prvenstva NBA v karieri, obenem pa je postal deseti košarkar lige v zgodovini s tremi ali več trojnimi dvojčki z vsaj 40 točkami. Iz igre je Dončić zadel 14 od 28 metov, 11 od 13 prostih metov in ukradel še tri žoge.

Košarkarji Dallasa bodo zdaj naslednjih pet tekem igrali v domači dvorani. Prva jih čaka že v soboto, ko v goste prihaja ekipa Oklahoma City Thunder.