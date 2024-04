Rešilna bilka za Udinese morda Edi Reja

Videmski prvoligaš, ki je trenutno tretji predzadnji na lestvici, in mu grozi izpad v drugo italijansko ligo, naj bi odslovil zdajšnjega trenerja Gabrieleja Cioffija in naj bi že nocoj podpisal pogodbo z 78-letnim ločniškim trenerjem Edijem Rejo, poroča več krajevnih medijev. Do konca prvenstva manjka še pet kol, pri čemer vodstvo videmskega kluba upa, da bi Reji, ki je med drugim že treniral Napoli, Lazio, Atalanto, ND Gorica in državno reprezentanco Albanije, uspel čudež. Kot kaže, naj bi mu pomagal Giampiero Pinzi, zdajšnji tehnični pomočnik pri Udineseju.