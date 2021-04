»Ritem lige NBA je v Sloveniji nevzdržen«

Splošno zaprtje v Sloveniji je terjalo svoj davek tudi v športu. Vlada se je namreč odločila, da bodo med 1. in 11. aprilom prekinjene tudi vse (najvišje) državne lige, tako da so na vrat na nos morali ustaviti finalne obračune za naslov slovenskega prvaka v odbojki. Včeraj so vendarle sporočili, da bodo preostale tekme končnice (tudi tekmo za 3. mesto) odigrali do 25. aprila, finale pokala pa še kasneje, četudi je bil prvotni rok za zaključek 18. april zaradi reprezentančnih obveznosti. O slovenski odbojkarski sceni, pa tudi o italijanski A-ligi smo se pogovorili s trenerjem moške ekipe Calcit volley Gregorjem Jerončičem, nekdanjim prvoligašem, ki je ob koncu igralne kariere treniral tudi pri Slogi Tabor. Jerončič s kamniško ekipo vodi z 0:1 na tekmi za 3. mesto proti Salonitu.

Jeseni ste kljub zaostrenim ukrepom lahko trenirali, zdaj pa tega ne smete. Vas to skrbi, saj smo pred zaključkom prvenstva?

Vsi smo v enaki situaciji. Serijo za 3. mesto bi sicer lahko že zaključili, a Salonit ni sprejel našega termina. Zdaj jo bomo igrali med 17. in 21. aprilom.

Boste vsekakor pripravljeni za končne obračune kljub aprilski prekinitvi?

Konec marca smo bili že skoraj z vodo do vrha nosu. Od januarja smo igrali vsako sredo in soboto, včasih še kaj več. In tako kaže, da bomo morali nadaljevati čisto do konca prvenstva. A to ni šport. To delajo v NBA-ligi, v Sloveniji tega ni mogoče. Gremo na izčrpavanje.

Imate pa zdaj za osvojitev 3. mesta proti Salonitu lažjo nalogo, drži?

Salonit je žilava ekipa. Razmišljajo zmagovalno, kar je tudi prav. Rezultat tako ni vnaprej določen: ko malo popustiš, te nasprotnik na tej ravni hitro kaznuje. Pridobiti moramo tudi dovolj motivacij, saj to ni finale, ampak tekma za 3. mesto.

V tem letu ste spoznali znova slovensko odbojkarsko sfero. Kako je organizirana, če jo primerjate z zamejsko?

Calcit, pa tudi drugi slovenski klubi so na boljšem zaradi razpoložljivosti dvoran, več lahko vlagajo tudi zaradi močnejših sponzorjev in navsezadnje več denarja. Ta ti omogoča, da imaš tudi večji pogon. V letih, ko sem najprej igral, nato pa treniral ekipo v B-ligi pri Slogi Tabor, pa je bilo vse udarniško. To v Sloveniji ne obstaja. Nihče ne bo igral zastonj. Pri Slogi pa so nekateri trenirali tudi petkrat tedensko, v nedeljo pa igrali tekmo ... Skratka, kapo dol. Samo lepe spomine imam iz tistega obdobja. Nismo bili profesionalci, a smo trenirali dobro. Bil je užitek igrati in si izboriti obstanke v ligi. Velika gonilna sila je v zamejstvu ravno to, da se tu boriš tudi za pripadnost. To je bilo lepo.