Še bolj motivirana za »mundial« v Paragvaju

»Nisem zadovoljna. Izdala me je prevelika želja po kolajni,« je na kratko in jedrnato komentirala svoj nastop na mladinskem evropskem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju v kraju Ponte di Legno goriška kotalkarica Maja Corsi, ki je v Lombardiji branila barve slovenske reprezentance in se je morala zadovoljiti s končnim 6. mesto (118.75 točke). Evropska mladinska prvakinja je Italijanka Costanza Biondi (169.61 točke), podprvakinja pa Portugalka Rita Lourenco Azinheira, ki je prehitela rojakinjo Rito Custodio Afonso.

»Nedeljski kratki program sem speljala zelo dobro, saj sem bila četrta in sem za tretjim mesto zaostajala manj kot točko. Medalja je bila dosegljiva, a očitno sem na ponedeljkovem dolgem programu podlegla prevelikemu pritisku in sem kotalkala precej slabo. Naredila sem veliko napak, kar je bilo na koncu usodno,« je svoj nastop ocenila dijakinja petega razreda goriškega znanstvenega liceja Simona Gregorčiča, ki je še priznala, da je zaradi tega razočarana.

»A hkrati me to motivira, da se še bolje pripravim na nastop na svetovnem prvenstvu oziroma svetovnih igrah športov na kolesih (World Skate Games), ki bodo v mestu Asunción v Paragvaju od 2. do 18. oktobra. V Južno Ameriko bom odpotovala 3. oktobra, tekmovala pa bom 9. in 10. oktobra,« je še povedala Corsi, članica KK Renče.