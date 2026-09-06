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Nogomet

Zelo slab začetek za Kras, Juventino in Sesljan

V prvem prvenstvenem krogu elitne in promocijske lige so vse tri ekipe slovenskih društev začele s porazom. »Petarda« Vesne v uvodnem krogu deželnega pokala

Jan Grgič |
FJK |
6. sep. 2026 | 20:57
    Zelo slab začetek za Kras, Juventino in Sesljan
    Nogometaši kriške Vesne pred današnjim pokalnim dvobojem s tržiškim Arisom (DRUŠTVENI ARHIV)
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NOGOMET

ELITNA LIGA

Casarsa – Kras Repen 3:0 (0:0)

Strelci: 68. Pastorello (C), 76. Zamuner 11-m (C), 80. Portaro (C)

Kras Repen: Bužan, De Lutti, Tuccia, Male, Rajčević, Ermacora, Soban, Catera, Juren, Zecchini, Bandi. Trener: Sandrin.

Forum Julii – Juventina 3:0 (0:0)

Strelca: 78. De Blasi 11-m, 89. in 95. Gashi

Juventina: Caruso, Loi, Mantovani, Kogoi, Russian, Bevilacqua, Kanapari, Lesjak, Carnese, Hoti, Loggia. Trener: Buonocunto.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Cussignacco 0:1 (0:0)

Strelec: 92. B. Kanapari (C)

Sistiana Sesljan: Grubizza, Tomasetig (Crevatin), Zenjili (Bonivento), Steinhausre, Cottiga, Almberger, Ciliberti, Madotto (Riccio), Ciubotaru, Gotter (Villatora), Triglione. Trener: Sestan.

Rdeč karton: 81. Cottiga (dvojni opomin)

DEŽELNI POKAL 2. IN 3. AL

Vesna – Aris San Polo 5:0 (2:0)

Strelci: 9. Kaurin, 43. Franzot, 50. Stefanato, 77. Matuchina, 88. Ursic

Vesna: Bremec, G. Jurincich, Taucer, Sosič (Čermelj), Venutti, Udovicich (Matuchina), Sancin (Marchesan), Petković, Franzot (Ursic), Kaurin, Stefanato (Lizza). Trener: F. Jurincich.

Pro-Secco – Primorec 1:0

Primorec: Leban, Schettino, Gjuzi (Ciccotelli), Succi, Stocca Kralj, Pahor, Racman, C. Pischianz, Savi (Kryeziu), Masia (E. De Sio), Moscolin (Čubej). Trener: V. De Sio.

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