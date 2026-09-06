Zelo slab začetek za Kras, Juventino in Sesljan

NOGOMET
ELITNA LIGA
Casarsa – Kras Repen 3:0 (0:0)
Strelci: 68. Pastorello (C), 76. Zamuner 11-m (C), 80. Portaro (C)
Kras Repen: Bužan, De Lutti, Tuccia, Male, Rajčević, Ermacora, Soban, Catera, Juren, Zecchini, Bandi. Trener: Sandrin.
Forum Julii – Juventina 3:0 (0:0)
Strelca: 78. De Blasi 11-m, 89. in 95. Gashi
Juventina: Caruso, Loi, Mantovani, Kogoi, Russian, Bevilacqua, Kanapari, Lesjak, Carnese, Hoti, Loggia. Trener: Buonocunto.
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – Cussignacco 0:1 (0:0)
Strelec: 92. B. Kanapari (C)
Sistiana Sesljan: Grubizza, Tomasetig (Crevatin), Zenjili (Bonivento), Steinhausre, Cottiga, Almberger, Ciliberti, Madotto (Riccio), Ciubotaru, Gotter (Villatora), Triglione. Trener: Sestan.
Rdeč karton: 81. Cottiga (dvojni opomin)
DEŽELNI POKAL 2. IN 3. AL
Vesna – Aris San Polo 5:0 (2:0)
Strelci: 9. Kaurin, 43. Franzot, 50. Stefanato, 77. Matuchina, 88. Ursic
Vesna: Bremec, G. Jurincich, Taucer, Sosič (Čermelj), Venutti, Udovicich (Matuchina), Sancin (Marchesan), Petković, Franzot (Ursic), Kaurin, Stefanato (Lizza). Trener: F. Jurincich.
Pro-Secco – Primorec 1:0
Primorec: Leban, Schettino, Gjuzi (Ciccotelli), Succi, Stocca Kralj, Pahor, Racman, C. Pischianz, Savi (Kryeziu), Masia (E. De Sio), Moscolin (Čubej). Trener: V. De Sio.