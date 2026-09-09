Za tržaški klub Pallacanestro Trieste podpisal nekdanji košarkar NBA

Barve tržaškega košarkarskega kluba Pallacanestro Trieste, ki bo igral v prvenstvu A-1 lige, bo v novi sezoni, ki se bo pričela konec meseca, branil tudi 188 cm visok branilec Langston Galloway. Vodstvo tržaškega kluba je sporočilo, da je z njim podpisalo enoletno pogodbo.

Gre za odličnega košarkarja, ki je dolga leta z več ekipami igral v ameriškem prvenstvu NBA in se leta 2021 z ekipo Phoenix Suns tudi dokopal do velikega finala. Med letoma 2023 in 2025 je bil med drugim kapetan ameriške košarkarske selekcije.

Star je 35 let in tehta 91 kilogramov. V Italiji je leta 2023 igral v Reggio Emilii, kjer je dosegel povprečno 16,6 točke na tekmo, leto kasneje v Trapaniju, kjer je prispeval povprečno 12,1 točke na tekmo, lani pa pri turški ekipi Esenler Erokspor.

Gre za izjemnega strelca, so prepričani v vodstvu tržaškega kluba, ki bo nudil ekipi velik doprinos bodisi v napadu kot v obrambi. Odlikujejo ga tudi človeške vrline in velika delovna etika, pri čemer bo koristen tudi pri »vodenju« slačilnice, pričakujejo v tržaškem klubu.