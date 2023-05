Roglič ostal tudi brez Tratnika

Slovenski kolesar Jan Tratnik si je na treningu blizu Pescare poškodoval koleno, tako da ne bo nastopil na dirki po Italiji, ki se bo začela jutri (sobota) v Pescari. Eden glavnih zvezdnikov Gira Primož Roglič je tako doživel nov udarec v boju za skupno zmago na italijanski pentlji.

V nizozemski ekipi so hitro potrdili, da je Tratnik doživel nesrečo na dopoldanskem treningu in da je po trku v stoječi avtomobil šel v bolnišnico na pregled. Pred nekaj trenutki pa so objavili, da Tratnika, slovenskega prvaka v kronometru, ne bo na dirki in da ga bo zamenjal Britanec Thomas Gloag.

»Na žalost moramo zamenjati še petega kolesarja za dirko po Italiji, zaradi prometne nesreče Jana Tratnika,« so na Twitterju zapisali pri Jumbo Vismi.

Ta je že pred samo italijansko pentljo doživela več hudih udarcev zaradi okužb s covidom-19, zaradi česar so odpadli že Tobias Foss, Robert Gesink in rezerva Jos van Emden. Že pred tem je odpadel tudi Wilco Kelderman zaradi poškodbe, tako da bo glavna pomoč Rogliču v gorskih etapah Sepp Kuss.