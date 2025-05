Roglič po novem padcu odstopil z Gira

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je v 16. etapi po slabih 110 km predčasno končal dirko po Italiji. Zasavec je imel v prvih tednih precej težav z zdravjem po padcih, njegovo nadaljevanje Gira pa je bilo vprašljivo že po nedeljski etapi. Zdaj je po novem padcu dokončno sklenil dirko in ostal brez možnosti za drugo slavje po letu 2023.

Roglič je s kolesa sestopil okoli 94 km pred ciljem skupno 203 km dolge gorske etape od Piazzole sul Brente do San Valentina. V enem od današnjih številnih padcev v dežju in na mokrih cestah sta se Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) in Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) znašla na tleh.

Petintridesetletni Roglič je že pred tem na italijanski pentlji trikrat padel, zelo načet pa končal nedeljsko etapo, v kateri je v primerjavi s tekmeci za skupno zmago izgubil 90 sekund.

Že takrat je bilo po etapi vprašljivo njegovo nadaljevanje, a se je po prostem dnevu Slovenec vendarle znašel na startu. V zelo slabih vremenskih razmerah pa je danes po očitno novem padcu dokončno končal italijansko pentljo. Pred današnjim dnem je zasedal skupno deseto mesto s 3:53 minute zaostanka za vodilnim Mehičanom Isaacom del Torom (UAE Team Emirates-XRG).

Na dirki ostajata še dva Slovenca, Jan Tratnik prav pri Red Bullu ter Matevž Govekar (Bahrain-Victorious).