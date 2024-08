Roglič rdečo majico predal zmagovalcu etape O’Connorju

Avstralski kolesar Ben O’Connor (Decathlon AG2R) je zmagovalec šeste etape dirke po Španiji. Na trasi od Jereza do Yunquere (185,5 km) je bil najboljši po napadu iz ubežne skupine in oblekel tudi rdečo majico vodilnega. Pred tem jo je nosil slovenski as Primož Roglič, ki je zaostal 6:31 minute. Skupno je zdaj drugi 4:51 minute za Avstralcem.

Če se je želel 34-letni Kisovčan znebiti majice vodilnega in s tem prihraniti nekaj dodatnih obveznosti na vroči Vuelti, je to v šesti etapi vsekakor dosegel. Toda zdaj je rdečo majico prevzel očitno na španskih cestah zelo močni O’Connor, ki je ob napadalni vožnji vzel ogromno časa v primerjavi z glavnino.

Ciljno črto etape s 4000 višinskimi metri je 28-letni Avstralec za jubilejno deseto zmago v karieri prečkal kar 4:33 minute pred Italijanom Marcom Frigom (Israel-Premier Tech) in 5:12 pred Nemcem Florianom Lipowitzem (Red Bull-BORA-hansgrohe). Roglič je na 24. mestu skupaj s skupino najboljših v cilj prišel kar 6:31 minute za Avstralcem.

S tem je O’Connor, četrtouvrščeni na letošnjem Giru, pridobil ogromno časa proti ostalim favoritom v seštevku, potem ko je pred današnjim dnem po manjši krizi v četrti etapi zaostajal 1:56 minute za Rogličem. Za nameček pa je postal 111. kolesar v zgodovini z etapnimi zmagami na vseh treh tritedenskih pentljah.

Zdaj ima Avstralec, ki bo prihodnji dve sezoni dirkal za Jayco AlUlo, 4:51 minute naskoka pred drugim Rogličem in 4:59 pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates).