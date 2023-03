Roglič še tretjič zapored

Nadaljuje se prevlada Primoža Rogliča na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Slovenski kolesar moštva Jumbo-Visma je še tretji dan zapored slavil etapno zmago in še dodatno utrdil prvo mesto na skupni lestvici. Tokrat je bil po razgibanih 193 km, v kateri so morali kolesarji prekolesariti 20 kratkih a zelo strmih klancev oz. zidov, najboljši na cilju v Osimu. V sprintu ožje skupine je bil drugi Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), tretji pa Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates). Z istim časom sta v cilj prikolesarila še Španca Enric Mas (Team Movistar) in Mikel Landa (Bahrain Victorious).

Dirka se bo z zadnjo etapo zaključila jutri. Roglič ima v skupnem seštevku 18 sekund prednosti pred Almeido.