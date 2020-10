Roglič v fotofinišu osvojil dirko Liege-Bastogne-Liege (video)

Primož Roglič je v dramatičnem zaključku v fotofinišu včeraj osvojil prestižno dirko Liege-Bastogne-Liege. Za las je premagal svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa, ki je na cilju že proslavljal zmago. Tadej Pogačar je bil tretji, Matej Mohorič pa četrti. Gre za nov velik uspeh slovenskih kolesarjev.

Odločilno je bilo dogajanje 35 kilometrov pred ciljem na vzponu Redoute. Na strmem klancu s povprečnim naklonom 8,9 odstotka je prišlo do selekcije med najboljšimi, ki so se nato spopadli na zadnjem strmem vzponu, kjer je pobegnil Tom Dumoulin, sledili pa so mu le najboljši, med njima tudi Pogačar in Roglič.

Julian Alaphilippe je nekaj deset metrov pred ciljem že začel proslavljati, ko ga je presenetljivo s sunkom kolesa prek črte za nekaj centimetrov ugnal Roglič in se tako veselil prve slovenske zmage na petih velikih kolesarskih spomenikih. Alaphilippa so nato komisarji zaradi nevarne vožnje naknadno kaznovali in mu prisodili peto mesto, tako da sta na tretje in četrto mesto napredovala Pogačar in Mohorič.

Liege-Bastogne-Liege je najstarejša izmed petih največjih klasik v kolesarstvu, organizirajo jo od leta 1892.