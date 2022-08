Roglič v skupnem seštevku Vuelte na tretjem mestu

Avstralec Jay Vine je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Španiji. S tem je prišel še do druge etapne zmage na Vuelti, potem ko je slavil že v četrtek. Slovenski as Primož Roglič je v etapi osvojil šesto mesto in deloval bolje kot pred dvema dnevoma. V skupnem seštevku, v katerem vodi Belgijec Remco Evenepoel, je napredovalna tretje mesto.Za vodilnim Evenepoelom (Quick-Step Alpha Vinyl) Roglič (Jumbo-Visma) še naprej zaostaja 1:01 minute, drugi pa je Španec Enric Mas (Movistar), ki ima 28 sekund zaostanka za 22-letnim Belgijcem.

V nedeljo bo na sporedu še ena zahtevna etapa od Villaviciose do Les Praeresa (171,4 km). Kolesarje čaka pet kategoriziranih vzponov, daleč najtežji pa je slabe štiri kilometre dolg zadnji s povprečnim naklonom kar 13 odstotkov in odseki, na katerih se cesta pokonci postavi tudi z več kot 20 odstotki.