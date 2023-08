»Rojeva se nova ekipa, igrati bomo morali homogeno in hitro«

V ponedeljek so priprave na novo sezono v elitni ligi začeli tudi nogometaši Juventine. Štandreško ekipo vodi potrjeni Sante Bernardo, ki je trenersko mesto prevzel konec decembra in moštvo povedel do končnega 11. mesta.

Kateri so cilji in pričakovanja za prihajajočo sezono?

Najprej moram omeniti, da smo še vedno aktivni na nogometni kupoprodajni tržnici, saj ekipa potrebuje še nekaj igralcev. Vsekakor je osnovni cilj sezone miren obstanek.

Lani ste vodenje ekipe prevzeli sredi sezone, letos pa začenjate sezono od začetka. Kako to vpliva na vaše delo?

Večjih razlik v mojem delu ni. Zaradi različnih razlogov je prišlo v primerjavi z lansko sezono do precejšnjih sprememb v ekipi. Zaključil se je cikel, ki je trajal 5-6 sezon, in zdaj začenjamo novega. Rojeva se nova ekipa, to pa ni enostaven proces. Klub je opravil veliko delo med poletjem in korenito prenovil ekipo na podlagi mojih napotkov.

V čem se je ekipa najbolj spremenila v primerjavi z lansko?

Spremenilo se je razmerje med mladimi in starimi igralci, predvsem pa njihova postavitev na igrišču. Skušali bomo igrati homogeno in predvajati hiter nogomet. Primanjkuje nam nekaj fizične moči, to vrzel pa bomo skušali zakriti s hitrostjo.

Kje pa morate napredovati?

Lanska ekipa je bila sad dolgoletnega dela, vladal je velik čut pripadnosti. Nosilca igre sta bila predvsem talentirani Hoti in izkušeni Piscopo, na katera pa zdaj ne morem več računati. Prvi je prestopil k Pro Gorizii, drugi pa je poškodovan. Letos imamo torej nekoliko manj talenta, zato pa bomo morali igrati bolj ekipno.