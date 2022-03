Rusijo in Belorusijo izključili iz zimskih paraolimpijskih iger

Mednarodni paraolimpijski komite (IPC) je zaradi agresije na Ukrajino izločil ruske in beloruske atlete iz zimskih paraolimpijskih iger, ki se jutri pričenjajo v Pekingu. Paraolimpijska olimpijada bo potekala od 4. do 13. marca. Še včeraj so v IPC navedli, da bodo zaradi vojaške agresije na Ukrajino športniki iz teh dveh držav lahko nastopili, a pod nevtralno zastavo in brez državnih simbolov.

Odločitev so organizatorji utemeljili z dejstvom, da je več nacionalnih paraolimpijskih komitejev grozilo z bojkotom nastopa in da je potrebno zagotoviti varnost udeležencev.