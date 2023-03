Ruski športniki morda kmalu spet na tekmovanjih

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je podprl vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovanja. Ruski športniki naj bi nastopali pod nevtralno zastavo, brez nacionalnih simbolov, vendar ne tisti, ki so podprli rusko vojsko v Ukrajini. Športniki obeh držav, ki so povezani z vojsko in drugimi varnostnimi organi, naj bi bili še naprej izključeni z vseh vrst tekmovanj, je na današnjem zasedanju v Lozani predlagal izvršni odbor Moka. Eden od pogojev je tudi, da na tekmovanja ne smejo športniki, ki so podprli rusko vojsko v Ukrajini.

Mok je mednarodnim športnim zvezam danes predlagal, da tekmovanja spet odprejo za športnike iz omenjenih držav. Zaenkrat tako ostajajo za Ruse in Beloruse zaprta le moštvena tekmovanja.

Manjka pa tudi dokončna odločitev o nastopu na olimpijskih igrah 2024. Ta bo na dnevnem redu v kasnejšem terminu, je pa predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach večkrat nakazal, da je za nastop, saj izključitev športnikov s tekmovanj na podlagi kraja rojstva ali potnega lista smatra za diskriminacijo.

Mok je prav tako proti temu, da bi bili Rusija in Belorusija gostiteljici mednarodnih športnih prireditev, mednarodne zveze pa so dobile jasno sporočilo, naj na velika tekmovanja ne vabijo politikov iz omenjenih držav.

Pred letom dni, ko se je začel ruski napad na Ukrajino, je Mok svojim članicam priporočil izključitev Rusije in Belorusije z vseh tekmovanj.